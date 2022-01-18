Amasya'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Amasya'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Amasya'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Buğdaylı Mahallesi'nde E.Ç. (27) idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilinde 159 gram metamfetamin ele geçirilen E.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Haber

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