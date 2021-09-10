Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mevlana Nalbantoruç (31) idaresindeki 42 ADG 859 plakalı otomobil, Taşova Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Kadir Gürel'in (70) kullandığı 05 HA 292 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Gülsüm (31) ve Rüzgar Nalbantoruç (4) yaralandı.

Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada

Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada

 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Derya Şensoy Şevket Çoruh
Spor Nihat Özdemir Cristiano Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:01:20. #1.17#