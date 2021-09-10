Otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mevlana Nalbantoruç (31) idaresindeki 42 ADG 859 plakalı otomobil, Taşova Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Kadir Gürel'in (70) kullandığı 05 HA 292 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Gülsüm (31) ve Rüzgar Nalbantoruç (4) yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.