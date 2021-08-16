Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Birkan Türel (46) idaresindeki 55 SZ 986 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun 3. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nebahat (39), Nisa (16) ve Muharrem Murat Türel (11) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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