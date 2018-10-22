Amasya'da Otomobilin Irmağa Uçtuğu Kazadan Acı Haber Geldi

Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin Yeşilırmak'a uçmasıyla ters dönen aracın içinde bir vatandaş tarafından annesi ve babasıyla birlikte kurtarılan 7 aylık bebek, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Amasya'nın Kurtboğan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin K. yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil ile Mehmet Gümüş'ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 19 plakalı otomobil ise ırmağa uçarak ters döndü.

Kaza sonrası suyun içindeki otomobildeki sürücü Mehmet Gümüş, eşi Sibel Gümüş ise 7 aylık kızları Elif Beren Gümüş, yoldan geçen ekmek fırını ustası Muammer Kiraz, tarafından araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile burada tedavi altına alınırken, ilk müdahalesinin ardından 7 aylık bebek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Elif Beren Gümüş Samsun'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif Beren Gümüş'ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının otopsi işlemlerinin ardından bebek öğretmen olan dayısı Abdullah Kani Temiz'in kucağında özel araçla memleketi Çorum Osmancık'a götürüldü. Otomobil sürücüsü Mehmet Gümüş'ün Osmancık'ta 112 acil servisinde ATT olarak çalıştığı ve eşinin de ev hanımı olduğu öğrenildi. - SAMSUN