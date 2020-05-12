Amasya'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Amasya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
12.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:24
Amasya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İsa Baysal (61) idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akif Akel'e (10) çarptı.
Küçük çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba Suat Akel, oğlunun cansız bedeni yanında oturarak gözyaşı döktü.
Kaynak: AA