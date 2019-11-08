Amasya'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

08.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparklardaki araçların kilitli olup olmadığını kontrol ettiğini, bazı araçların da kapılarını ve bagaj kısımlarını kırıp müzik sistemlerini çaldığını belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Hakan S. ve Mutlu E'nin araç ve evlerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullanılan aparatlarla oto teybi, hoparlör ile araç müzik aksesuarları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan da sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA