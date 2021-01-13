Amasya'da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralı
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Amasya'da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralı

13.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:26
Amasya'da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Seçil Mete (39) idaresindeki 34 GR 4602 plakalı otomobil, Badal mevkisinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yamaçtan devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Tarık Mirza (15), Reyhan Naz (9) ile Elif Sena Mete (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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