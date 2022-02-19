Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi - Haberler
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Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi Amasya-Samsun karayolunda meydana gelen feci kazada tünel girişine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

AMASYA - Amasya- Samsun karayolunda meydana gelen feci kazada tünel girişine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Çarpma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu yönüne gitmekte olan Uğur Başar yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı. Polis, jandarma, 112 acil sağlık ve Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada Eymen Melih Başar olay yerinde, anne Saliha Tok Başar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Uğur Başar ve diğer oğlu Uras Başar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

Otomobil, İstanbul, Samsun, Amasya, 3. Sayfa, Haberler

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