Amasya'da otomobil su kanalına düştü
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Amasya'da otomobil su kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da otomobil su kanalına düştü Ekipler akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arıyor Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü.

Amasya'da otomobil su kanalına düştü

Ekipler akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arıyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Aramalar sonucu bulunan araç vinçle çıkartıldı. İçinde herhangi birine rastlanmadı. Bunun üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arama çalışması başlatıldı.

Amasya'da otomobil su kanalına düştü
Amasya'da otomobil su kanalına düştü
Amasya'da otomobil su kanalına düştü
Amasya'da otomobil su kanalına düştü
Amasya'da otomobil su kanalına düştü
Amasya'da otomobil su kanalına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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