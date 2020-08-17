Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevin Ürgüp yönetimindeki 77 DE 342 plakalı otomobil, Amasya-Çorum kara yolunun Yıldızköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan, Nafız ve Savaş Ürgüp ile Uğur Güvercin ve Semra Yağcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA