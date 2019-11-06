Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
06.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:14
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emre Kavi (24) idaresindeki 05 HN 295 plakalı otomobil, Kum mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Bak (69) yönetimindeki 58 SE 313 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA