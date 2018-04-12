Amasya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Osman Keleş (33) idaresindeki 05 AE 244 plakalı otomobil, Helvacı mevkisinde Abdullah Berat Alabuğa (18) yönetimindeki 05 NC 479 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Alabuğa olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan Furkan Mustafa Köroğlu (19), 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.