Amasya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Suluova ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
17.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:12
Suluova ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'dan Amasya'ya giden Cüneyt Sami Esen yönetimindeki 46 KU 300 plakalı otomobil, Terminal mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA