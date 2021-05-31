Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Trabzon'dan İstanbul'a giden, Barbaros Saraç (60) idaresindeki 61 KN 966 plakalı otomobil, Artıkabat mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Arzu (57) ve Hüma Saraç (4) ile İlknur ve Şengül Köroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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