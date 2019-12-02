Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
02.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:32
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Güzeller idaresindeki 34 AL 8325 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun 7. kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güngör, Miyesser, Duhan ve Fikriye Güzeller yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA