Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Muhammet Öcel (27) idaresindeki 05 HR 398 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Kübra (27) ve çocukları Özer Asaf Öcel (1) yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et