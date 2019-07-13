Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Muhammet Öcel (27) idaresindeki 05 HR 398 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Kübra (27) ve çocukları Özer Asaf Öcel (1) yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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