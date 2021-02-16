Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
16.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:28
Merzifon ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe vurmamak için manevra yaparak bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merzifon ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe vurmamak için manevra yaparak bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayadüzü köyü mevkisinde, Necip Altunbaş yönetimindeki 06 BUG 734 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Dudu Altunbaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan