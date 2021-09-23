Amasya'da OSB Üst Kurulu toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) Üst Kurul toplantısı Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Merzifon OSB'de düzenlen toplantıda konuşan Masatlı, organize sanayi bölgelerinin Amasya ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Amasya ve Suluova OSB'de genişleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Masatlı, kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB'yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

OSB'lerde sürdürülen çalışmaları anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Taşova OSB alanında zemin etütlerine başlanmıştır. OSB imar planı ve kamulaştırma çalışmaları da devam etmektedir. Suluova Besi OSB'de ise genişleme çalışmaları tamamlanmış olup, yeni alanın lansmanını yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. OSB'lerimizdeki genişleme çalışmaları tamamlandıkça buralarda hem işletme hem de istihdam sayısı artacaktır. Ayrıca çevrenin korunmasına verdiğimiz önemin göstergesi olarak Amasya, Suluova ve Merzifon OSB'de Atık Su Arıtma Tesisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 2021-2022 yatırım programına dahil edilmiştir."

Masatlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından "Katma Değerli Üretim Altyapısını Destekleme Programı" kapsamında temin edilen hibe desteklerinin OSB altyapılarının güçlendirilmesi için kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Toplantıya OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş ile mevcut OSB'lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.