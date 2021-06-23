Amasya'da OSB Üst Kurulu toplantısı yapıldı
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Amasya'da OSB Üst Kurulu toplantısı yapıldı

Amasya'da OSB Üst Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında onaylanan altyapı projeleri ve il genelindeki OSB'lerin genişleme çalışmalarında gelinen son durum ele alındı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinin Amasya ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

OSB'lerin verimli bir şekilde çalışmasının Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Masatlı, "Kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB'yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Bu kapsamda OSB arazisi içinde bulunan kamulaştırmaya tabi alan için Bakanlığımızdan gerekli ödenek talep edilmiş olup, söz konusu ödenek kısa süre içinde ilimize tahsis edilecektir." diye konuştu.

Sanayi potansiyelini en üst seviyede kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Masatlı, şunları söyledi:

"Amasya, Suluova ve Merzifon OSB ile Suluova Besi OSB'de genişleme çalışmaları devam ediyor. Buna paralel olarak genişleme alanlarında imar planı değişiklikleri için de gerekli hazırlıklar sürmektedir. OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarını tamamlayarak sanayi potansiyelimizi en üst seviyede kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevrenin korunmasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Amasya, Suluova ve Merzifon OSB'de Atık Su Arıtma Tesisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına dahil edilmiştir."

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Dursun Pazar, OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş, mevcut OSB'lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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