Amasya'da OSB Üst Kurulu toplantısı yapıldı

Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinin Amasya ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Üretimin ve sanayinin olmadığı bir yerde kalkınmadan söz edilemeyeceğini vurgulayan Masatlı, "İlimizdeki OSB'lerin verimli şekilde çalışması, Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda OSB'lerimizin faaliyetlerini gözden geçirerek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmemiz önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, sanayi alanında ilimiz için öngörülen hedefleri yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında sunulan projeler ve OSB'lerin genişleme çalışmalarında gelinen son durum ele alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur