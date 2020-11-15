Amasya'da OSB'lerde yeni istihdam kapıları açılacak

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Amasya'da OSB'lerde yapılacak yeni projelerle, ek 5 bin kişilik istihdam sağlamayı planladıklarını söyledi.

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Amasya'da OSB'lerde yapılacak yeni projelerle, ek 5 bin kişilik istihdam sağlamayı planladıklarını söyledi.

Kentteki gazetecilerle bir araya gelen Kesmekaya, il genelinde işsizliği sona erdirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Amasya'nın, tarım, turizm, sanayi ve diğer alanlardaki gelişimini sürdürmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kesmekaya, şunları dile getirdi:

"Amasya'da OSB'lerde yapılacak yeni projelerle, ek 5 bin kişilik istihdam sağlamayı planlıyoruz. İstihdam oluşturacak projelerle alakalı var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Geçen ay Ankara'daki temaslarımızla birlikte şehrimize tarımsal sulama alanında önemli bir yatırım sözü aldık. Yine istihdam alanında Amasya'mıza çok önemli katkı sağlayacak Taşova OSB'nin kurulum aşamasını başlattık. Amasya, Merzifon ve Suluova Besi OSB'lerinin genişletilmesi projemizle de ek 5 bin kişilik istihdam sağlanması gayreti içindeyiz."

Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur