Amasya'da Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı

Amasya'da Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda orman yangınlarına hazırlık durumu ve muhtemel yangınların önlenmesinde izlenecek yöntemler ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Masatlı, Türkiye'nin son günlerde özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin de Akdeniz Bölgesi'nin muhtelif yerlerindeki yangınlarda görev aldığını aktaran Masatlı, "Kurak geçen yaz mevsimi orman yangınları riskini de artırmıştır. Biz de ilimiz genelinde bu alanda alınan tedbirleri gözden geçirerek, varsa alınması gereken ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

Amasya'da ormanlık alanlarda piknik yapılmasını, gezilmesini, kamp yapılmasını, düğün ve benzeri etkinliklerde havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin atılmasını, anız ve bahçe atıklarının yakılmasını yasakladıklarını aktaran Masatlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacağını vurguladı.

"Ormanlarımız gelecek kuşaklara ulaştırmamız gereken doğal güzelliklerimizdir." ifadesinde bulunan Masatlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı ancak bu tedbirlere uyarak koruyabiliriz. Ormanlarımız gelecek kuşaklara ulaştırmamız gereken doğal güzelliklerimizdir. Halkımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyor, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden orman teşkilatı mensupları ile vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:41:46. #1.16#

title