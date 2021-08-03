Amasya'da Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda orman yangınlarına hazırlık durumu ve muhtemel yangınların önlenmesinde izlenecek yöntemler ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Masatlı, Türkiye'nin son günlerde özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin de Akdeniz Bölgesi'nin muhtelif yerlerindeki yangınlarda görev aldığını aktaran Masatlı, "Kurak geçen yaz mevsimi orman yangınları riskini de artırmıştır. Biz de ilimiz genelinde bu alanda alınan tedbirleri gözden geçirerek, varsa alınması gereken ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

Amasya'da ormanlık alanlarda piknik yapılmasını, gezilmesini, kamp yapılmasını, düğün ve benzeri etkinliklerde havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin atılmasını, anız ve bahçe atıklarının yakılmasını yasakladıklarını aktaran Masatlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacağını vurguladı.

"Ormanlarımız gelecek kuşaklara ulaştırmamız gereken doğal güzelliklerimizdir." ifadesinde bulunan Masatlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı ancak bu tedbirlere uyarak koruyabiliriz. Ormanlarımız gelecek kuşaklara ulaştırmamız gereken doğal güzelliklerimizdir. Halkımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyor, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden orman teşkilatı mensupları ile vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan