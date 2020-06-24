Amasya'da orman yangını tatbikatı Amasya'nın Taşova İlçe Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarına karşı ilk müdahale ekiplerinin hazırlıklarını kontrol etmek ve olası yangın durumlarında iş güvenliği tedbirlerini alarak orman yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili yönelik eğitim tatbikatı yapıldı.

Amasya'nın Taşova İlçe Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarına karşı ilk müdahale ekiplerinin hazırlıklarını kontrol etmek ve olası yangın durumlarında iş güvenliği tedbirlerini alarak orman yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili yönelik eğitim tatbikatı yapıldı.

İşletme Müdürü Levent Morkan tarafından karşılanan Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ ve Yangın Şube Müdürü Engin Keleş tarafından verilen eğitimde, öncelikli amaçlarının yangına müdahale öncesinde ekiplerin iş güvenliği ve can güvenliği tedbirlerini alması gerektiği bunun içinde koruyucu giyim kıyafetlerinin giyilmiş teçhizat ve donanımlarının tam olarak kullanıma hazır olması ve planlı kontrollü olarak yangına müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Teorik olarak verilen eğitimin ardından ekiplerin araç ve gereçlerinin kontrolü yapılarak, bir yangın senaryosu oluşturularak, ekiplerin aldıkları eğitim doğrultusunda yangına kontrollü olarak müdahale tekniklerinin uygulaması yapıldı.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, "Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızdan isteğimiz orman yangınlarına karşı ücretsiz Orman Yangın Hattı ALO 177'yi arayarak ihbarda bulunmalarıdır" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA