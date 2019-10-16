Amasya'da orman yangını

Amasya'da orman yangını

Amasya'da orman yangınıAMASYA - Amasya'nın Yukarı Kızseki Köyü'nde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

16.10.2019 14:01
Amasya'da orman yangını

Amasya'da orman yangını

AMASYA - Amasya'nın Yukarı Kızseki Köyü'nde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparak, durumu Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdiler. Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri kısa sürede müdahale ederek, yangının büyümesini önledi.

Yangını söndüren Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA
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