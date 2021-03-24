Amasya'da Orman Haftası nedeniyle fidanlar toprakla buluştu

Amasya'da 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, Vali Mustafa Masatlı ve öğrenciler fidan dikti.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, dünyanın akciğerleri olan ormanların korunması ve genişletilmesi hususunda hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Son yıllarda orman bilincinin yaygınlaşması ve ormanların korunması anlamında çok güzel gelişmeler yaşandığını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimize yeşil bir memleket bırakmak için bugünden orman alanları oluşturmak ve ormanlarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. Temiz hava ve bol oksijen için küresel ısınmayı, erozyonu, çölleşmeyi, su kaynaklarının kurumasını önlemek için ve düzenli bir iklim ve yağış düzeni için varlığı hayati olan etkili ve verimli ağaçlandırma konusunda hepimizin hassas olması gereklidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur