Amasya'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Masatlı başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere devletin tüm birimlerinin uyuşturucu madde ile yoğun şekilde mücadele ettiğini, başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin mücadelesinin yanı sıra toplumun her ferdinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğuna dikkati çeken Masatlı, şöyle devam etti:

"Velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin de yerine getirmeleri gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Ülkemiz dünyada uyuşturucu trafiğinin yoğun olarak gerçekleştiği doğu-batı hattında yer almaktadır ancak buna karşın İçişleri Bakanlığımız yurt içinde ve uluslararası iş birliği ile gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmamaktadır. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak evlatlarımızı zehir tacirlerinden ve her türlü uyuşturuculardan uzak tutmalıyız. Uyuşturucu kullanılmaya başlandıktan sonra bırakmak ve rehabilite olmak uzun süreçler almaktadır. Bu nedenle bu mücadelenin en kolay yolu, bu maddelerin kullanılmasını fırsat vermemektir."

Okul güvenliği konusunda taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerin güvenliğinin de önem taşıdığını dile getiren Masatlı, kolluk birimlerinin sorumluluk alanlarında okul servislerini ve taşımalı eğitimde kullanılan servisleri titizlikle denetlemeye devam edeceğini anlattı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.