Amasya'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında okul güvenli toplantısı yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında okul güvenli toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü sonrasında hayata geçirilen tedbirlerle ülke genelinde meydana gelen olaylarda yüzde 19,8 azalma meydana geldiğini söyledi.

İl genelindeki okullarda gerek güvenlik tedbirleri, gerekse salgın tedbirleri bakımından herhangi bir eksik bulunmadığını aktaran Masatlı, şunları söyledi:

"Okullarımızın temizliği düzenli olarak yapılmakta, öğrencilerin maske kullanımı, teneffüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Okul çevresinde bulunan metruk binalar sıkı şekilde takip edilmekte, gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutmak için kolluk birimlerimiz bilgilendirme ve denetimlerini sürdürmektedir. Ayrıca güvenlik kamera sistemleriyle okul binaları da sıkı şekilde izlenmekte ve art niyetli şahıslara fırsat verilmemektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin okullarında güven içinde eğitimlerini sürdürmeleri için ilgili kurumlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır."

Masatlı, aşılarını henüz yaptırmamış velileri, öğrencilerin okullarına sağlıklı şekilde devam edebilmesi ve toplumsal bağışıklığın güçlenmesi adına aşı olmaya davet etti.

Toplantıya, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan