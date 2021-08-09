Amasya'da öğretmenevleri değerlendirme toplantısı yapıldı
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Amasya'da öğretmenevleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Amasya'da öğretmenevleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, öğretmenevlerinin müdürleriyle toplantı yaptı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, öğretmenevlerinin müdürleriyle toplantı yaptı.

Coşkun, Merzifon Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, öğretmenevlerinin halka da açık olan öğretmenevlerinde vatandaşlara çok önemli hizmetlerin sunduğunu söyledi.

Öğretmenevlerinin toplantı, yemek, özel günlerde yapılan etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Coşkun, "Toplantımızda öğretmenevlerimizin genel durumları, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve pandemi süreci boyunca alınacak tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Toplumun her kesimine hitap eden öğretmenevlerimiz, ilimiz ve ilçelerinde çok önemli hizmetleri sunuyor. Toplantıya katılan kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Toplantıya Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Kanar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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