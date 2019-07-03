Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı

Amasya Belediyesi tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, basın mensuplarına dernek merkezini tanıtıp açılışını yaptı. Sarı, giyim ve temel gıda gibi konularda yardım yapılacağını, ihtiyaç sahibi vatandaşların sadece bir form doldurarak kendisi için gerekli malzemeyi alabileceklerini söyledi.

'Ses sizden nefes bizden' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün ya Allah bismillah deyip sefere çıkıyoruz. Çok özveri ve iyi niyetle kurduğumuz ad babası olduğum 'Nefes' adını koyduğumuz yardımlaşma derneğimizi açıyoruz. 'Ses sizden nefes bizden' dedik. 'Sesi aldıktan sonra nefesimizle biz yanınızdayız' dedik. Yola çıktığımız derneğimizin bugün itibarıyla ilk icraatlarını yapıp kolileri dağıtmaya başladık. Duyarlı vatandaşlarımızdan, 'Allah rızası için ben de varım' diyen, menfaat gözetmeyen vatandaşlarımızdan bizimle yol yürümelerini istiyoruz."

Sarı, hayırseverleri Nefes Yardımlaşma Derneği'ne yardımda bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA