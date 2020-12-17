Narkotik köpeği "Gece" otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
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Narkotik köpeği "Gece" otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

17.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:58

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Meray mevkisinde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 30,98 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, M.G, O.G. ve D.K, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği 'Gece' otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Gece' otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Gece' otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Narkotik köpeği 'Gece' otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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