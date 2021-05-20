Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
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Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı Amasya'da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

AMASYA - Amasya'da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sevincer köyünde yaşayan Hüseyin Erdoğan'ın evinin mutfak kısmına yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkardı.

Erdoğan, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek itfaiye çalışanlarına teşekkür etti. Yılan itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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Amasya'da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Haberler
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