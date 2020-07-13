Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı
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Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat'ta yakalandı.

Amasya'da motosiklet çalan hırsız Tokat'ta yakalandı
13.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:37

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a Tokat'ın Niksar ilçesinden gelen İ.K (19) 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çaldı.

Olay üzerine bir operasyon başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.K.'yı takip etti.

Merzifon'a Niksar ilçesinden gelip 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çalıp yine Niksar'a götüren İ.K., asayiş ekiplerince Niksar'da yakalandı.

Merzifon'a getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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