Amasya'da minik öğrencilerden "Doğa Gönüllüleri" klibi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da minik öğrencilerden "Doğa Gönüllüleri" klibi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Amasya'da minik öğrencilerden

Amasya'da ana sınıfı öğrencileri çektikleri kliple ağaç ve orman sevgisi konusunda duyarlılık sağladı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da ana sınıfı öğrencileri çektikleri kliple ağaç ve orman sevgisi konusunda duyarlılık sağladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, Semran Morkan ve Yeşim Arıcı öğretmenleriyle hazırladıkları kliple duygulandırdı. Taşova Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti. İlk olarak oluşturdukları "Doğa Gönüllüleri" grubu adı altında okul çevresini temizleyen öğrenciler, hayvanlara barınak yapıp fidan diktiler.

Çektikleri klibi sosyal medya hesaplarında paylaşan minik öğrenciler takdir topladı. - AMASYA

Amasya'da minik öğrencilerden Doğa Gönüllüleri klibi

Amasya'da minik öğrencilerden Doğa Gönüllüleri klibi

Amasya'da minik öğrencilerden Doğa Gönüllüleri klibi

Amasya'da minik öğrencilerden Doğa Gönüllüleri klibi

Amasya'da minik öğrencilerden Doğa Gönüllüleri klibi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title