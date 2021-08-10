Amasya'da minibüsün üzerinde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı
Amasya'da minibüsün üzerinde oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Amasya'da minibüsün üzerinde oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Kutu Köy mevkisinde seyir halindeki minibüsün üzerinde yolculuk eden tarım işçileri, rahat tavırlarıyla görenleri şaşırttı.
Tehlikeli yolcuğun bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bazı sürücüler rahat davranışlar sergileyen kişilere tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur