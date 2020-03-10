Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
Amasya, 3. Sayfa

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

10.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:43
Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

AMASYA - Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45'te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan İbrahim Balçıkyönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada Ayşe Demirolay yerinde, Necmettin Demirkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar ise şunlar: Sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık(34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir ve Osman Demir (35). Yaralıların Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump James Jeffrey Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:29:23. #1.14#