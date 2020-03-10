Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Haber
Amasya, Güncel

Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

10.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:11
Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45'te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tokat istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan İbrahim Balçık (46) yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada Ayşe Demir (80) olay yerinde, Necmettin Demir (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık (34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir (31) ve Osman Demir (35) yaralandı. Yaralıların Amasya Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ali Özkan/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Sadi Konuk Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Falcao Podolski Berkay Şahin Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:36:09. #1.15#