Amasya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Dursun Soylu idaresindeki 38 SL 245 plakalı otomobil, Özbaraklı köyü mevkisinde, Naim Genç yönetimindeki 16 SCG 04 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Medine, Hicran, Ahmetcan Genç ile Berat ve Ahmet Ali Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA