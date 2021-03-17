Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
17.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:49
Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü Amasya'da iki katlı metruk evde çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Amasya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
AMASYA - Amasya'da iki katlı metruk evde çıkan yangında alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Helvacı mahallesinde iki katlı evin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle üst kata sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı