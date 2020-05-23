Amasya'da Mehmetçik bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.
23.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:03
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.
Tekirdede Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerine su döken jandarma ekipleri, mezarların başucundaki Türk bayraklarını da yeniledi.
Jandarma görevlileri, kırsal mahallelerdeki şehit kabirlerinin de bakımlarını yaparak, mezarların çevresindeki otları temizledi, ağaçları ve çiçekleri suladı.
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Kaynak: AA