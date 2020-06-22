Amasya'da maske denetimi yapıldı
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Amasya'da maske denetimi yapıldı

Amasya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi yapıldı.

Amasya'da maske denetimi yapıldı
22.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:38

Amasya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi yapıldı.

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri, birçok cadde ve sokakta megafonlarla "maske takılması" konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları ikaz etti.

Suluova ilçesinde de maske denetimi yapıldı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, "Daha önceki günlerde maske takmayan ve bu kuralı ihlal edenleri uyarıp bilgilendiren ekiplerimiz, bu kez maskesiz sokağa çıktığı tespit edilenlere 900 TL idari para cezası işlemi uyguluyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için sokağa çıkarken maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca günlük hayatımızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilmesi toplum ve ülke sağlımız için büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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