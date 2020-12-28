Amasya'da madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya'da madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:01
Amasya'da madenciler, AA'nın

Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait ocakta çalışan işçiler, yer altındaki mesailerine başlamadan önce, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" karesini seçen madenciler, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Maden işçilerinden Adem İbik, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Geçen yıl maden ocağında yaşanan göçükte yer altında kaldığını ve ekiplerce kurtarıldığını anlatan İbik, "Fotoğraflarda bütün dünyada insanların zorlu bir mücadelesi olduğunu gördüm. 2021 yılının dünya açısından ne kadar sıkıntılı bir yıl olduğunu fotoğraflarda görebiliyoruz. Anadolu Ajansı ve çalışanlarına, dünyadaki çarpıcı olayları bize aktardığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Hatice Şendil Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:05:41. #1.15#
title