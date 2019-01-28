Amasya'da Maden Ocağında Göçük

Amasya'nın Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 1800 sıralarında Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında meydana geldi. Kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında işçilerin kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA