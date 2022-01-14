Amasya'da lokomotifin çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da lokomotifin çarptığı çocuk yaralandı

Amasya'da lokomotifin çarptığı çocuk yaralandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da lokomotifin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Amasya'da lokomotifin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kurşunlu Mahallesi'nde rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Bulut'a makinist M.N. yönetimindeki lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un sağ ayağında kırıklar ve ezikler bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından lokomotif Amasya Garı'na çekildi.

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu olan Bulut'un kaza sırasında antrenmana gittiği öğrenildi.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title