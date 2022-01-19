Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan genç taburcu edildi

SAMSUN (AA) - Amasya'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki Eren Bulut, taburcu edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜSUVAM) ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen Eren Bulut'un hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Eren Bulut, 112 Acil Servis ambulansıyla Amasya'ya gönderildi.

Bulut'un eniştesi Kubilay Tufanoğlu, AA muhabirine, hastaneden çıktıklarını, Eren'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Eren'in moralinin de yerinde olduğunu dile getiren Tufanoğlu, "Bundan sonraki süreçte Eren benim evimde olacak. O şekilde tedavisine devam edilecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, büyüklerimize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Amasya'da Kurşunlu Mahallesi'nde rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Bulut'a 14 Ocakta makinist M.N. yönetimindeki lokomotif çarpmıştı.