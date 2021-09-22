Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor - Haberler
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Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

GÜMÜŞHACIKÖY (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi'nde ailelerince aşı izni verilen öğrencilere Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı.

Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılamasında dünyadaki lider ülkelerden olduklarını söyledi.

Aşılamanın 13 yaşından gün almış kişilere de uygulanmaya başladığını belirten Altınöz, "Pandemi ile 2 yıldır mücadele ediliyor. İlk etapta maske, mesafe, temizlik en önemli tedbirlerken, şu an pandemiye karşı virüse karşı elimizdeki en güçlü silah, aşı. Aşılama oranını ne kadar artırırsak hem toplumsal bağışıklığı kazanmış olacağız hem de eğitim ve öğretime duraksamadan daha sağlıklı, daha huzurlu, daha etkili şekilde devam etme şansını yakalamış olacağız. Aşı olmayan sıra arkadaşınız, sınıf arkadaşınız, oda arkadaşınız varsa onlarla da konuşup aşının en önemli koruyucu tedbir olduğunu anlatmanız bizler için çok önemli." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin de öğrencilerin 1,5 yıl eğitim öğretimden uzak kaldığını hatırlatarak, "İlçemizde 13 yaş ve üzeri aşı tanımlanmış yaklaşık 1100 öğrencimiz var. Yüzde 15-20 civarında 1. ve 2. dozunu öğrencilerimiz oldu. Bu programlarla aşılama oranını yüzde 70-80'lere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Bayram Akgül ise gençlerde aşı oranını yüzde 80-90'lara çıkarmak amacıyla okullarda aşı uygulamasını gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Umuyoruz ki ilçemizdeki tüm okullarda öğrencilerimizin aşı oranlarını en yüksek seviyeye getireceğiz. Böylece okullarımız kapanmadan yıl boyunca eğitim öğretimlerine devam edecekler. Aşı olan bütün öğrenci arkadaşlarımızı ve bu konuda öğrencilerimize destek olan velilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Bengü Işık Comba da Kovid-19 aşısını yapılarak sorumluğunu yerine getirdiğine işaret ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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