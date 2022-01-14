Amasya'da kuyumcudan hırsızlık yapan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 28 bin lira değerinde altın çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde bir kuyumcu, dükkanına gelip müşteri gibi davranan ve fiyat soran 3'ü kadın 5 kişinin 28 bin lira değerinde altınını çaldığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu olaya karışan şüphelilerin kente geldikleri otomobili belirledi.

Soruşturma ve teknik takip neticesinde aracın Kırıkkale'ye gittiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelisi 5 zanlıyı yakaladı.

Amasya'ya getirilen şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcudaki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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