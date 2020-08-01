Amasya'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu Amasya'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma ya da kuşbaşı hale getirmek için gittikleri kasaplarda yoğunluğa neden oldu.

Amasya'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma ya da kuşbaşı hale getirmek için gittikleri kasaplarda yoğunluğa neden oldu.

Kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar, kurbanlıklarını kestikten sonra kasapların yolunu tuttu.

Vatandaşlar, naylon poşetler içinde getirdikleri etleri kasaplara teslim etti.

Kasaplar da sıcak havaya rağmen et kesme, kıyma makineleri ve özel bıçaklarıyla getirilen etleri isteğe göre pirzola, kuşbaşı ya da kıyma şeklinde hazırlayıp vatandaşlara geri verdi.

Amasya'da kasaplık yapan Ferhat Lap, AA muhabirine, havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşların kurban etlerinin bir an önce derin donduruculara veya buzdolaplarına koymak istediklerini söyledi.

Vatandaşların sağlıkları için merdiven altı diye tabir edilen yerlerde etlerini çektirmemeleri gerektiğini dile getiren Lap, "Vatandaşlarımızın etlerini ehil eller diyebileceğimiz kasaplara götürmelerini tavsiye ederim. Kurban kesildikten sonra o etin ortalama 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Vatandaşlar etlerini dolaplarında dinlendirecekler, daha sonra çekim için kasaplara getirebilirler. Yaklaşık 24 saat geçmeden getirilen etler çamur gibi olur." dedi.

Kaynak: AA