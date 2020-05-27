Amasya'da koyun sürüleri tekrar yaylalara götürülmeye başlandı Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen hafta aniden bastıran kar nedeniyle yayladan indirilen koyun sürüleri, havaların ısınmasıyla tekrar yaylalara götürülmeye başlandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen hafta aniden bastıran kar nedeniyle yayladan indirilen koyun sürüleri, havaların ısınmasıyla tekrar yaylalara götürülmeye başlandı.

Üç kuşaktır hayvancılık yapan koyun sürüsü sahibi Necip Kuru, kasım ayının sonuna kadar kalacakları Akdağ Başyurt Yaylası'na gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Yaylaya çıkma zamanı olarak büyüklerinin tavsiyesi üzerine mayıs ayının sonunu belirlediklerini anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Bu yıl mayıs sonunda fırtına ve kar yağışı oldu. Bu tarihten önce yaylaya gidenler zorlu hava şartlarına yakalandı ve zayiat verdiler. Eskiden bizim çocukluğumuzda yaylaya gidilirken eşyalarımız at, eşek ve katır gibi yük hayvanları ile götürülüyordu. Şimdi ise traktörler ve diğer araçlar var. Yayla yolculuğu daha önceden iki gün devam ediyordu. Şimdi daha hızlı gittiğimiz için yolculuğumuz 24 saat civarında sürüyor. Önceki yıllarda büyüklerimiz çoban bulmakta fazla zorlanmıyorlardı ama şimdi ise bizler zorlanıyoruz. Çobanlık mesleğini yapan insanların sayısı az."

Kaynak: AA