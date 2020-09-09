Amasya'da köylerde altyapı çalışmaları
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Amasya'da köylerde altyapı çalışmaları

Amasya'da köylerin altyapı çalışmaları tamamlanıyor.

Amasya'da köylerde altyapı çalışmaları
09.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:11

Amasya'da köylerin altyapı çalışmaları tamamlanıyor.

Amasya İl Özel İdaresine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında köylerdeki altyapı ihtiyaçlarına yönelik başlatılan fizibilite çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde yaşam kalitesini artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Köylerin altyapı çalışmalarının bir bir tamamlandığını aktaran Acar, şunları dile getirdi:

"2020 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları sonucunda Aydınlık köyünde 3 bin 500 metre içme suyu terfi hattı ve binası tamamlanmıştır. Meşeliçiftliği köyünde ise kanalizasyon şebeke hattının bin 650 metrelik kısmı ve 2 bin 900 metre içme suyu şebeke hattı tamamlanmış olup çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyü ile Yerkozlu köyünün içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarında ise foseptik çukuru inşaatları tamamlanmış olup, içme suyu hatları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Acar, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda köylerde kanalizasyon ve içme suyu hatlarının boydan boya değişerek uzun yıllar vatandaşlara hizmet edecek şekilde dayanıklı bir hale getirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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