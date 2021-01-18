Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi
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Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi

18.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:00

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ile kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ile kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yol açma çalışmaları devam eden, il ve ilçelere bağlı toplam 109 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye kadar düştüğü, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösteren ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmaya gayret ediyor.

"7 gün 24 saat çalışacağız"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun kapandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Yıl içerisinde 82 personel ve 42 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasını sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte asılsız ihbarlardan kaçınmaları gerekiyor. 109 köyümüzün yolunun açık tutulması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Yüksek kesimlerde, kar yağmaya devam ediyor, bütün köylerimizde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat çalışacağız."

Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi
Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi
Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi
Köy yollarında zorlu yol açma mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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